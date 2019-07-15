شاهد رد فعل إليسا بعد غناء ناصيف زيتون لها في حفل أعياد بيروت (فيديو)

شهد حفل المطرب السوري ناصيف زيتون، في مهرجان أعياد بيروت، حضور النجمة اللبنانية إليسا، التي جلست في الصفوف الأمامية بين الجمهور.

وحسب الفيديو المتداول من الحفل، رحب ناصيف بإليسا على طريقته الخاصة، حيث اقترب منها وأهدى لها إحدى أغانيه، كما طلب من الشخص الجالس بجوارها أن يجلس بدلًا منه واستكمل غناءه.

وكان ردّ فعله هو الصراخ بصوت حماسي ورددّ قائلًا: ”زقفة لإليسا“، ترحيبًا بها، وكذلك فعل الجمهور، وما كان من إليسا، إلا أن منحته ”قُبلة“ على خده في رد فعل جريء منها، وبادلها التحية بتقبيل يديها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.

وقدّم ”زيتون“، مجموعة من أغانيه المتميزة في الحفل، الذي شهد حضورًا جماهيرًا ضخمًا، وصيحات الحماسة

حضرت الفنانة #اليسا حفل ل #ناصيف_زيتون في أعياد بيروت، فأهداها احدى اغانيه وقبل يديها ♥️♥️????

pic.twitter.com/ILUj2p9N62 — سوريون | Syrians (@SyrianOfficial) July 14, 2019

يذكر أن ناصيف زيتون سبق وأن تغزل في إليسا، معلنًا رغبته في التعاون معها بـ“ديو غنائي“، وأكد أنه يفضلها عن مواطنتها نانسي عجرم.