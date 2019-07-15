هل تزوجت الفنانة الكويتية شجون الهاجري من فهد العليوة؟

أثارت صور جديدة للفنانة الكويتية شجون الهاجري، برفقة الإعلامي الكويتي فهد العليوه، جدلًا واسعًا حول زواجهما، حيث نشرت الأولى صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها على ”إنستغرام“، مستخدمة خاصية ”إنستغرام ستوري“، قائلة له: ”احتويني“، مضمنة إياها رموزًا تعبيرية لقلوب.

وما أثار الجدل أكثر، هو إعادة فهد العليوة نشر الصورة عبر صفحته الخاصة، مرفقًا معها تعليقًا قال فيه: ”القلب بيتك“.

وبدت الصورة وكأنها من جلسة تصوير جمعتهما، وهو ما جعل البعض يلمح بأن هناك علاقة حب تجمع شجون وفهد، وربما تكللت هذه العلاقة بالزواج، فيما أشار البعض الآخر إلى أن هناك احتمالية أن تكون هذه الصور مجرد دعاية لعمل فني جديد يجمعهما.

ويؤكد البعض احتمالية زواجهما، مستشهدين بأن الإعلامي فهد العليوة، كان قد تقدم لخطوبة شجون الهاجري عام 2009، لكنها رفضت وفضلت أن يكونا صديقين.

يذكر أن الهاجري هي فنانة كويتية قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها مسلسلها ”سامحني خطيت“، والذي تم عرضه العام الماضي، على قناة MBC، وشاركها في بطولته كل من عبدالله بوشهري، ومشاري البلام، وجاسم النبهان، ومحمد المسلم ونجوم آخرين، وهو من تأليف سحاب وإخراج عيسى ذياب.