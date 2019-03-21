شجون الهاجري تنشر صورة والدتها بـ“التبني“ لأول مرة

كشفت الفنانة الكويتية، شجون الهاجري، لأول مرة عن هوية والدتها بـ“التبني“ عبر حسابها في ”انستغرام“، وذلك تزامنًا مع مناسبة عيد الأم.

ونشرت ”الهاجري“ صورة لوالدتها، مرفقة إياها بتهنئة باللهجة الكويتية: ”كل عام وإنتي بخير يما .. ربي رزقني فيج جنتي بالدنيا الله يخليج لي وما يحرمني قلبج الطيب، يا حظن مهما ارجع له تعبان يردني صغيرون يا قلب لو أسئلة واحد يعطيني مليون، احبج ماما“.

وكانت الفنانة الكويتية شجون الهاجري قد أعلنت منذ عدة سنوات أنها لقيطة ولا تعرف أبويها، وأنها عاشت بدور رعاية، واحتضنتها عائلة كويتية وعاشت معها وعرفت الحقيقة بعدما وصلت لسن 13 عامًا.

والدة شجون بالتبني وجهت لها رسالة عتاب وقتها قالت فيها إنها لم تشعر يومًا أنها ليست ابنتها، وأنها شعرت بألم نفسي شديد بعدما أعلنت شجون هذا الأمر لجمهورها، وطالبتها بالعودة لحضنها، وبالفعل عادت شجون إلى أحضانها بعد فترة قصيرة.