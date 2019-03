شجون الهاجري تنشر صورة والدتها بـ“التبني“ لأول مرة

View this post on Instagram

كشفت الفنانة الكويتية، شجون الهاجري، لأول مرة عن هوية والدتها بـ“التبني“ عبر حسابها في ”انستغرام“، وذلك تزامنًا مع مناسبة عيد الأم. ونشرت ”الهاجري“ صورة لوالدتها، مرفقة إياها بتهنئة باللهجة الكويتية: ”كل عام وإنتي بخير يما .. ربي رزقني فيج جنتي بالدنيا الله يخليج لي وما يحرمني قلبج الطيب، يا حظن مهما ارجع له تعبان يردني صغيرون يا قلب لو أسئلة واحد يعطيني مليون، احبج ماما“. . . #إرم_نيوز #الكويت #شجون_الهاجري #أخبار #أخبار_المشاهير #منوعات #عيد_الأم #الخليج #فنانين #مشاهير #لايك #لايكات #تفاعل #الهاجري . . @shoooj