جيف بيزوس مع صديقته الجديدة في أول ظهور بعد طلاقه الأغلى في العالم (صور)

ظهر مؤسس شركة ”أمازون“ المليادرير جيف بيزوس مع صديقته لورين سانشيز، لأول مرة رسميًا، أمس الأحد، خلال حضورهما نهائي بطولة ويمبلدون.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تواجد الثنائي في نادي All England Tennis Club خلال مشاهدة النهائي، حيث جلسا في رويال بوكس في المقاعد خلفًا للأمير وليام ودوقة كامبريدج، كيت ميدلتون.

وكان بيزوس مهتمًا بسانشيز، حيث أمطرها بالقبلات طوال اليوم، وبدا الثنائي في مظهر أنيق، فارتدت سانشيز فستانا كلاسيكيا مخططا يبلغ قيمته 2500 دولار، إضافة إلى حقيبة كروس، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالماس ضخمة.

بينما ارتدى بيزوس قميصًا مخططا أيضا بسعر 895 دولارًا وجاكيتًا ساحرًا يبلغ 2500 دولار.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحضر فيها الاثنان علناً حدثًا ما، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إنهاء بيزوس وهو أغنى رجل في العالم، طلاقه من زوجته ماكنزي، التي حصلت على مبلغ قيمته 38 مليار دولار من أسهم أمازون، ليصبح الطلاق الأغلى في العالم.

يذكر أن ظهور بيزوس مع سانشيز، يأتي بعد 7 أشهر من الكشف عن علاقتهما السرية التي تسببت في طلاقه من زوجته السابقة ”ماكنزي“.