”أمازون“ تخطط لإطلاق أكثر من 3 آلاف قمر صناعي لتوفير الإنترنت لعملائها‎

تخطط شركة ”أمازون“ لإطلاق 3236 قمرًا صناعيًا لتوفير الإنترنت لمعظم مناطق الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، طلبت الشركة إذنًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) لإطلاق الأقمار الصناعية في المدار كجزء من مشروع كويبر .

ويسعى مشروع الرئيس التنفيذي للشركة إلى توفير الإنترنت لتغطية معظم أنحاء الولايات المتحدة والأجزاء التي تعاني من نقص الخدمة في العالم.

وقدمت شركة Kuiper Systems التابعة لشركة ”أمازون“ طلبًا للجنة الاتصالات الفيدرالية؛ من أجل إطلاق أول أقمار صناعية جاهزة للعمل، وستدور أقمار أمازون على ارتفاع يتراوح من 589 إلى 629 كم فوق الأرض.

وقالت شركة ”أمازون الفرعية للجنة الاتصالات“: إن ”نظام كويبر يغطي المنطقة الواقعة بين خطي العرض 56 درجة شمالًا و56 درجة جنوبًا“، مضيفة أنه ”وفقًا لذلك سيتمتع العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وهاواي بالوصول إلى خدمات نظام كويبر، وكذلك الحال بالنسبة للعملاء في العديد من البلدان الأخرى داخل منطقة التغطية“.

تجدر الإشارة إلى أنه في نيسان/أبريل الماضي، تلقى الملياردير إيلون موسك موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية على إطلاق أكثر من 1500 قمر صناعي، ضمن مشروع ستارلينك في مدار منخفض يبلغ ارتفاعه 550 كم.