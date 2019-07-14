وفاة الفنان المغربي حسن ميكري

توفي الملحن والمغني المغربي، حسن ميكري، يوم الأحد، عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن ناصر نجل الراحل حسن ميكري، نبأ وفاة والده على صفحته في ”فيسبوك“، قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أبي الحبيب الأستاذ الموسيقار حسن ميكري صباح اليوم الأحد“.

وتوفي حسن ميكري بالمستشفى العسكري بالرباط، حيث أدخل إليه قبل أسبوع إثر إصابته بأزمة صحية، ليدخل بعدها في غيبوبة.

وولد حسن ميكري في مدينة وجدة شرقي المغرب، العام 1947 واشتهر بتأسيسه مع أشقائه، حسن ومحمود وجليلة، للمجموعة الغنائية ”الإخوان ميكري“ التي اشتهرت أواخر الستينيات، وعرفت على المستوى العربي والعالمي بأغنيتها ”ليلي طويل“، وتم تكريمها بمسرح الأولمبيا في باريس العام 1976، كما حصلت على الأسطوانة الذهبية من شركة ”فيليبس“، و“الرباب الذهبي“ العام 2003، تحت رعاية المجلس الدولي للموسيقى.

وعرف الراحل حسن ميكري بمواهبه المتعددة، وكان كاتب كلمات وملحنًا ومغنيًا وفنانًا تشكيليًا، وباحثًا أيضًا في مجال الخط الفارسي الأيقوني.

وحصل على الميدالية الذهبية من طرف أكاديمية الفنون والعلوم والآداب بباريس، وميدالية الحرية العالمية من قبل المعهد الأمريكي للسيرة الذاتية.