إنقاذ 141 مهاجرا في البحر بين المغرب وإسبانيا

المصدر: أ.ف.ب

تمت نجدة 141 مهاجرا من دول جنوب الصحراء الإفريقية في البحر السبت كانوا على عدة مراكب بين المغرب وإسبانيا، بحسب ما أفادت البحرية الإسبانية.

وقال متحدث باسم البحرية أنه تمت نجدة 86 شخصا بينهم 14 امرأة وثلاثة اطفال كانوا في مركبين في بحر البوران (البحران بالعربية).

وكان أحد المركبين بدأ يجنح وبات بعض ركابه في البحر، لكن تم في نهاية المطاف إنقاذ جميع من فيه.

وبدأ هؤلاء بالوصول مع بداية المساء إلى ميناء مدينة المرية بالأندلس (جنوب شرق)، بحسب المصدر ذاته.

وإلى الغرب عند منطقة مضيق جبل طارق، انقذت فرق النجدة ثلاثة رجال كانوا في قارب (كياك) و52 كانوا في زورق بينهم 14 امراة.

وهم في طريقهم إلى الخيتراس (الجزيرة الخضراء) جنوب إسبانيا.