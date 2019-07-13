أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

بدأت الخلافات تعرف طريقها إلى علاقة الفنانة المصرية أنغام بزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، منذ معرفة الأولى بعودة الأخير لطليقته ياسمين عيسى.

وكان ”إرم نيوز“ قد انفرد بخبر رد أحمد إبراهيم لطليقته ياسمين، قبل انتهاء أشهر العدة، بدون علمها، حيث أرسل الإخطار الخاص بإعادتها له، لعنوان شقتهما القديمة حتى لا يصل إليها وتعرف بالأمر في حينه.

وأصبح خلاف أنغام مع زوجها واضحًا للجميع، بالأخص متابعي أنغام، الذين فوجئوا بقيامها بحذف منشور سابق لها على ”إنستغرام“، هنأت فيه زوجها بعيد ميلاده برسالة مكتوبة بخط يدها.

ولم تكتف أنغام بذلك، بل حذفت أيضًا تعليقًا لها على منشور زوجها الذي هنأها فيه على ألبومها ”حالة خاصة جدًا“.

وتنبأ متابعو أنغام، بتطور الموقف بينها وبين زوجها، وقد يصل إلى حد الانفصال، خاصة أن الفنانة المصرية كانت قد اشترطت عليه قبل زواجهما أن تكون الزوجة الوحيدة، الأمر الذي تم بالفعل، بعدما رفعت ياسمين عيسى دعوى طلاق، ليقوم الموزع الموسيقي بتطليقها قبل مناقشة الدعوى في المحكمة، قبل أن يردها بعد ذلك في خطوة مفاجئة للجميع.

وكشفت مصادر لـ“إرم نيوز“ أن أنغام واجهت زوجها بعد علمها بعودته لطليقته، ووجهت له اللوم في البداية، على تسريب الخبر إعلاميًا، ما وضعها في موقف محرج.

يذكر أن زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية، خاصة أن زوجة أحمد هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوجة الفنانة السورية أصالة، التي قامت بشن هجوم على أنغام، ووصفتها بمخربة البيوت.