أسرة ياسمين عيسى تكشف كواليس عودة ابنتها للموزع أحمد إبراهيم زوج أنغام

أكدت أسرة ياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أنها فوجئت بإعادته لابنتها إلى ذمته مرة أخرى، بتاريخ 2 أيار/ مايو الماضي.

وقال أحد أفراد الأسرة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إنهم ”علموا عن طريق الصدفة من المحكمة، خاصة أن أحمد إبراهيم أعاد ابنتهم من خلال بلاغ لم تعثر عليه، حيث أرسله على شقتهما القديمة غير المتواجدة فيها وهذا مقصود، بحيث لا تعلم، وتسير الإجراءات في صالحه“.

وكان أحمد إبراهيم طلق ياسمين بعد زواجه من الفنانة أنغام، حيث كان قد طلقها طلاقًا رجعيًا في 28 آذار/ مارس الماضي، وبالتالي يحق له إعادتها إلى ذمته بدون علمها في أي وقت قبل انتهاء فترة العدة.