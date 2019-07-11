محمد عبده وأنغام في حفل جماهيري لافت بالباحة السعودية

أحيا الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده، والفنانة المصرية أنغام، ليل الأربعاء/الخميس، حفلاً غنائياً مشتركاً في مدينة الباحة السعودية في أول محطة فنية تقيمها هيئة الترفيه في منطقة عسير.

وتجمع آلاف السعوديين والسعوديات على مسرح القرية التراثية في مدينة الباحة السعودية، لحضور الحفل على الرغم من نقله عبر التلفزيون، وسط تفاعل لافت من الحضور.

ورحب أبو نورا وأنغام في بداية الحفل، بالجمهور الحاضر، وأثنوا على المدينة التي يغنون فيها لأول مرة، قبل أن تبدأ الموسيقى بالعزم ويبدأ الحفل الفني الأول في المدينة التي تأخرت عن احتضان حفلات الغناء مقارنة بمدن الرياض وجدة.

#انغام_في_الباحه الجمهور لأنغام : وين تروح ما يمديك pic.twitter.com/uFunEquodM — Saeed Alrashed (@AlrashedSaeed) July 10, 2019

ولم يكن جمهور الحفل عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، أقل تفاعلاً مع الحفل من حضوره، إذ غزت مقاطع الفيديو لأغاني الفنانين عبده وأنغام موقع ”تويتر“ الذي يستقطب ملايين السعوديين.

ووصفت إحدى السعوديات اللاتي حضرن الحفل، بأن أحد أحلام حياتها تحقق في هذه الليلة، فيما تنوعت تعليقات الآخرين في إشادتهم بنجمي الحفل، سيما محمد عبده واسع الجماهيرية في المملكة والعالم العربي.

ليلة من أجمل ليالي العمر ????♥️

أقدر اقول اني حققت احد أمنياتي ????????????♥️ #محمد_عبده_في_الباحه pic.twitter.com/rm75PlHPMT — ألف ، نون ???? (@i_ebnas) July 10, 2019

وتشهد المملكة خلال موسم الصيف الجاري، سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تشمل مختلف مناطق المملكة كجزء من خطط البلاد لبناء قطاع فني وترفيهي جاذب للسعوديين وللزوار من خارج المملكة.