اعتقال المغني الأمريكي ”آر. كيلي“ بتهمة ارتكاب جرائم جنسية

قالت وكالة (إن.بي.سي) الإخبارية، نقلًا عن مسؤولين أمنيين إنه ”تم إلقاء القبض على المغني الأمريكي آر. كيلي في مدينة شيكاجو بتهم ارتكاب جرائم جنسية“.

وقالت الوكالة، إن ”محققين من شرطة نيويورك ووزارة الأمن الداخلي ألقوا القبض أمس الخميس، على المغني البالغ من العمر 52 عامًا الذي فاز بعدة جوائز جرامي، ومن المتوقع نقله إلى مدينة نيويورك”.

ونقلت صحيفة ”شيكاجو صن تايمز“، اليوم الجمعة، عن مكتب المدعي العام قوله، إن كيلي يواجه 13 اتهامًا بارتكاب جرائم جنسية.

وأضافت أن محاميه ستيف جرينبرج أكد اعتقاله، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.

وفي يونيو/ حزيران، دفع كيلي ببراءته في 11 اتهامًا بالاعتداء الجنسي والتحرش أمام محكمة في شيكاجو.