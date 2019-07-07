فايز المالكي يهاجم مشاهير ”سناب شات“.. ويطالب بسجن وتغريم ”المسيئين“ للسعودية (فيديو)

وجه الفنان السعودي فايز المالكي، رسالة شديدة اللهجة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا اللواتي يدعين أنهن سعوديات.

ونشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ وعلّق عليه قائلًا: ‏“رسالة لكل مشهور في السناب يعيش في مملكة الإنسانية، احترم البلد الذي تعيش فيه، طلبنا الوحيد مثل ما نحترمك احترمنا، مثل ما نحترم عاداتك وتقاليدك احترم عادتنا وتقاليدنا“.

وأوضح ”أن أغلب مشهورات السناب شات اللي حالقة شعرها، واللي فرداه (تُظهره) وتمشي بالسيارة وتتمسخر (تستهزأ) وتتذمر من العيشة في السعودية، وتنشر خصوصياتها وتتمنى تسافر لبلد آخر، وفي النهاية تطلع ليست سعودية“.

وطالب الفنان السعودي بالاحترام المتبادل قائلًا: ”يا ليت مثلما نحترمكن لابد تحترمون عاداتنا وتقاليدنا ولا تسخرون من عاداتنا وتقاليدنا، وتقولون متخلفون فنحن لن نرضى الإساءة لبلدنا ولا للمرأة السعودية“.

وأضاف قائلًا: ”لكن كل التقدير والاحترام في بلدنا، لكن عليكن احترام عاداتنا وتقاليدنا، فما تفعلونه من الاستعراض والتفاهات بناتنا لا يسونه (يفعلنه)“.

ودعا المالكي إلى ”احترام قوانين البلد الذي يعيشون فيه، ولا ينشرون السلبيات عنه؛ لأنه ليس من حقهن ولن يرضى أهله بذلك“، بحسب قوله.

وطالب النيابة العامة السعودية، بأن تتبع الشخصيات التي تنتحل شخصية سعودية واتخاذ قرار بالسجن والغرامة بحقهم.

وفايز المالكي، هو ممثل سعودي، اشتهر بشخصية ”مناحي“ التي تمتاز بالشعبية والروح الكوميدية، وشارك في عشرات الأعمال الفنية من مسلسلات ومسرحيات سعودية.