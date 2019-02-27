الفنان السعودي فايز المالكي يكشف حقيقة استدعائه بسبب دعمه لـ“الإرهاب“ (فيديو)

استدعت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الفنان فايز المالكي، وذلك بعد الاشتباه بجمعه أموالًا لدعم الإرهاب، حين أعاد نشر تغريدة بحسن نية لأحد الأشخاص، تبين لاحقًا أنه ”إرهابي“، وفق ما صرح به.

وقال الفنان فايز المالكي في مقطع فيديو وثقه وأعاد نشره في حسابه عبر ”تويتر“، إنه وبحسن نية، وكعمل يمارسه في فعل الخير، أعاد تغريدة لشخص طلب معونة مالية، لكن تبين لاحقًا أن له صلات بالإرهاب، وتم استدعاؤه للتحقيق بسبب هذا.

لمن أقول يمنع تحويل أي أموال لجهات غير معلومه وكونوا حذرين ما أقولها حسداً لشخص ولكن خوفاً على وطن ..

نحن شعب بالفطره طيب ويحن وتأخذه العاطفة ولكن لاتعلمون مايدور عند بعض الناس التي تستعطفنا بصوره أو بمقطع..

وتقولون ليه اسلوبك قاسي وتنهر????@fayez_malki ترجم إجابتي ومختصره???? pic.twitter.com/bw58S7dm0E — مِسَاعِدْ (@MSZ_8) February 26, 2019

وأوضح ”المالكي“ ما حدث معه، موجهًا رسالة لمتابعيه، محذرًا من التعاطف مع أشخاص عبر مواقع التواصل: ”يعطيكم العافية، شايفين البصمة، توني طالع من التحقيق الآن، بسبب إني عملت خير، ونشرت حاجة أحد المحتاجين، لكن للأسف ما طلع محتاج، طلع واحد له صلة بالإرهاب وبالشغلات هذي، وأنا بحسن نية تعاطفت معه ونزلت حسابه، وقلت اللي بيعطيه فلوس اللي بيدعمه وبوقف معه، والحمدلله أني عدت بسلام، اللي بحب أقوله لكم، اللي عنده حسابات كثيرة لا تنشرون فيديو، لا تنشرون حسابات، لا تحطوا حسابات بنكية مهما كانت الحالة، لا تتعاطفون مع حد ابدا، نصيحة محب لكم“.

وأضاف: ”انا اتكلم عن نفسي تاخذنا العاطفة والحماس، لكن ما حدا ينفعك، فلو طلبوك المباحث ولا الشرطة وقال تعالوا تحقيق، وقالوا فيه إرهاب والشغلات هذي، ساعتا تعرف ان الله حق، نصيحة لا تتعاطفوا مع حد ولا تنشروا حسابات حد، ومهما كانت حالة الواحد، أنا توبة، (..) توبة.. توبة السلام عليكم“.

نصيحة @fayez_malki

لاتنجرف خلف الحسابات إلي تطلب المساعده ويحطون حسابهم البنكي مو كل الناس صادقه ، الله يكفينا وياكم .. pic.twitter.com/5aKw51S5tJ — محمد آل رميح (@m7md_alrme7) February 26, 2019

واعتزل الفنان فايز المالكي قبل سنوات مجال التمثيل، واكتفى بعمله في المجال الخيري والإنساني، واشتهر بتقديم العون والمساعدة للمحتاجين.