سجن مغني الراب ”سواغ مان“ بتهمة الاحتيال و غسيل الأموال

أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في تونس سفيان السليطي، اليوم الخميس، إصدار حكم بالسجن ضد مغني الراب التونسي المشهور، المعروف باسم ”سواغ مان“ بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.

وقال سفيان السليطي، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرّر اليوم، إصدار مذكرة إيداع بالسجن ضدّ مغني الراب التونسي ”سواغ مان“ على خلفية قضايا تتعلّق بالاحتيال وغسل الأموال، عقب تحقيقات وتحريات أثبتت إدانته.

وتقدم مغني الراب التونسي ”سواغ مان“، في وقت سابق، بطلب غريب إلى السلطات التونسية، داعيًا إياها إلى اعتقاله في غضون 24 ساعة، وذلك بعد رفض طلب رفع حظر السفر عنه الذي تقدم به محاميه.

وتوجه مغني ”الراب“ التونسي المثير للجدل، برسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى كل من رئيس الجمهورية والنائب العام والقاضي المكلف بقضيته، يطالب فيها باعتقاله في غضون 24 ساعة، قبل أن يرتكب ”ما لا يمكن إصلاحه“، وفق تعبيره، نافيًا في السياق ذاته أن يكون كلامه بمثابة تهديد.

وقال ”سواغ مان“: ”أدرك جيدًا ما أفعله، فأنا لست تحت تأثير المخدرات؛ لأنني لا أستهلكها ولا أشرب الخمر ولا أدخن سجائر“.

وعلل المغني التونسي الذي يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية طلبه، قائلًا: ”حقوقي انتهكت، فأنا حر في تونس، يمكنني التجول فيها، لكن لا يمكنني السفر والعودة إلى بلدي في الولايات المتحدة، لذلك أفضل أن أذهب إلى السجن، لا أستطيع البقاء مقيدًا في هذا البلد“.

واتخذت السلطات التونسية، قرارًا بحظر السفر على مغني الراب ”سواغ مان“، مباشرة بعد ظهوره في برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية التونسية الخاصة، تحدث فيه عن أمواله المجمدة في البنك المركزي والبالغة قيمتها حوالي 17 مليون دينار (ما يعادل نحو 6 ملايين دولار).