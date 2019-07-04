علي ربيع يكشف سبب توقف ”مسرح مصر“

كشف الفنان المصري علي ربيع، عن السبب الحقيقي وراء إعلان الفنان المصري أشرف عبدالباقي، عن أن الموسم السابع لعروض ”مسرح مصر“ سيكون الموسم الأخير، موضحًا أنه لا يوجد نصوص مسرحية كوميدية جديدة لتقديمها.

وقال ربيع، إن أشرف عبدالباقي أبلغهم بأن هذا الموسم هو الأخير في حال عدم تحقيق نجاح يوازي ما حققته الفرقة في المواسم السابقة، خاصًة أنهم قدموا 120 عرضًا مسرحيًّا، ولا يوجد مواضيع لم يتحدثوا فيها.

ونفى الفنان على ربيع، ما تردد بشأن نجوم مسرح مصر ككل وأنهم لم يعودوا متفرغين لعروضه ولا يوجد وقت كاف لديهم، معربًا عن دهشته مما يُثار؛ لأن نجوم الفرقة يعتبرون ”مسرح مصر“، مولد نجوميتهم، مشددًا على أن العروض المسرحية التي يقدمونها ليست مجرد عمل يتقاضون عليه أجرًا.

أشرف عبد الباقي يعلن عن نهاية مسرح مصر.. وعلي ربيع: مش عايزين نعمل مواسم وخلاص#رأي_عام #TeNTV pic.twitter.com/ijIpx2ve5X — رأي عام (@ra2y3aam) July 3, 2019

وأكد الفنان المصري في مداخلة هاتفية ببرنامج ”رأي عام“، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو عبدالحميد، على قناة TEN، أن الفنان أشرف عبدالباقي مؤسس وقائد الفرقة اجتمع بهم وطالبهم بالتركيز في الموسم السابع والأخير؛ كي يخرج بشكل لائق ويكون عند حسن ظن الجمهور بهم.

وأعلن ربيع خلال المداخلة أنه سيتم مواصلة ”مسرح مصر“، في حال وجود نصوص مسرحية على المستوى ذاته الذي قدموا به العروض السابقة؛ لأنه لن يستطيع أحد أن يوقف النجاح.

وأضاف نجم مسرح مصر أن ”نجوم الفرقة حريصون على التجديد في الأفكار، ولذلك لن نتواجد من أجل الاستمرار بمواسم جديدة فقط“، نافيًا أن يكون هناك فقر في التأليف الكوميدي؛ لأنه لو وجِد نص جيد سيتم عرضه.

وأشار إلى أن الفرقة حققت نجاحات كبيرة وصلت للعالم كله، لافتًا إلى أنه لن يتوقف عن التمثيل في المسرح، وسيخوض تجربة عمل مسرحي جديدة لو أتيحت له الفرصة، في حال كان الموسم السابع هو الأخير.

وكان الفنان المصري أشرف عبدالباقي، كشف عن موعد الموسم الأخير من ”مسرح مصر“، موضحًا أن الموسم السابع المنتظر عرضه بدءًا من موسم عيد الأضحى المقبل سيكون الأخير.

وحسم تصريح أشرف عبدالباقي، الذي جاء عبر مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية بشأن انفصاله عن ”مسرح مصر“، ومغادرة الفرقة التي أسسها.

وأوضح الفنان المصري، خلال تعليقه على الفيديو، قائلًا: ”الموسم السابع والأخير!! انتظرونا في آخر موسم لمسرح مصر أول أيام عيد الأضحى بفندق جراند نايل تاور مستنينكم!“.