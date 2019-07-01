شبيهة هيفاء وهبي الإيرانية ترفع دعوى ضدها.. لهذا السبب (صورة)

قالت صحيفة ”جام جم“ الإيرانية، الاثنين، إن فتاة إيرانية رفعت الاثنين شكوى ضد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب تعرضها للاختطاف والمضايقات نتيجة الشبه بينهما.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤول في المحكمة الجنائية في طهران إن ”الفتاة الإيرانية التي رفعت الشكوى ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ادعت إنها اختطفت وتعرضت لمضايقات بسبب هذه الفنانة اللبنانية“.

وأضاف المسؤول أن ”الفتاة الإيرانية (لم يكشف عن هويتها) قالت إن الفنانة هيفاء وهبي تسببت لها بحرج كبير بسبب قيامها بنشر صور من دون حجاب ويتصور البعض أن هذه الصورة تعود لي (الفتاة الإيرانية) وليس للفنانة هيفاء بسبب وجه الشبه بيننا“.

وتقول الإيرانية التي رفعت الشكوى ضد هيفاء وهبي ”الجميع يرى صور هيفاء، ويعتقد أنني نشرت صوري من دون حجاب“.