هيفاء وهبي تغادر المستشفى بعد وعكة صحية

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مغادرتها المستشفى مساء الثلاثاء، معربًة عن امتنانها لكل من سأل عنها في محنة مرضها، وأوضحت أنها عادت لمنزلها.

ووجهت الفنانة اللبنانية، رسالة مؤثرة لجمهورها وأصدقائها، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، قالت فيها: ”أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي دعالي دعوة من قلبه“.

وتابعت هيفاء، قائلًة: ”شكرًا لكل اللي ضوالي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة وآسفة لكل معجب ما استمتع بالعيد بسببي، شكرًا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرًا لكل صحفي كتبلي من قلبه“.

وأضافت: ”فرحت كتير بكم الحب اللي شوفته من الناس وجمهوري، والصحافة الكريمة وأصدقائي كلهم، وكل اللي أثر فيا أمنيات الشفا من ناس ما بعرفن ولا مرة قابلتن وشفت عاطفة من زملاء ما كنت مفكرة إنه هالقد بيحبوني“.

وأتمت: ”حسيت إني راح أشفى بسبب دعواتكم لإلي، والشكر الكبير ومن قلبي والتقدير والاحترام لكل طاقم المستشفى والأطباء وكل العاملين فيها“.

واختتمت: ”أنا ظهرت من المستشفى ورجعت على البيت الحمد الله والمرحلة اللي قطعت فيا إن شاء الله ما بشوفها لا بحبيب ولا عدو، جربت كتير الأسبوع الماضي أصور فيديو أو صورة عم ببتسم بس بصراحة قلبي ما طاوعني تشوفوني دبلانة، أنا اليوم بخير تنذكر ما تنعاد“.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد صدمت جمهورها قبل نحو أسبوعين، بتعرضها لوعكة صحية منعتها من التواصل معهم خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار قلق عدد كبير من متابعيها، خاصة أنها لم تكشف عن نوع المرض الذي أصابها.

وكتبت، في تغريدة لها عبر موقع ”تويتر“، قائلة: ”عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمد لله على كل شيء“.