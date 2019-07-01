أعمال فنية شارك بها الفنان عزت أبو عوف ولن يراها على الشاشة

شارك الفنان الراحل عزت أبو عوف في عملين فنيين، لن يشاهدهما على الشاشة باعتبار أنهما لم يعرضا بعد.

وكان أبو عوف قد انتهى من تصوير جميع مشاهده في مسلسل ”السر“، وكان المسلسل جاهزًا للعرض في رمضان الماضي إلا أن ظروف التسويق حالت دون عرضه.

ويشارك في بطولة مسلسل ”السر“، كل من حسين فهمي، نضال الشافعي، مايا نصري، ريم البارودي، محمد سليمان، مازن السماحي، نور الكاديكي، منة جلال، وألفت عمر، ومن تأليف حسام موسي، وإنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي.

وشارك أبو عوف أيضًا في فيلم ”كل سنة وأنت طيب“، والذي يقوم ببطولته النجم المصري تامر حسني، ويتم تصوير مشاهده حاليًا في لبنان ومصر، ويتبقى بعض المشاهد، التي لم يقم عزت أبو عوف بتصويرها.

ووضعت وفاة عزت أبو عوف، صناع الفيلم في مأزق، وهو ما كشفه المؤلف السيناريست محمد عبدالمعطي، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، موضحًا أنه لن يكون هناك بديل للفنان الراحل لاستكمال المشاهد، وسيتم إنهاء دوره بوفاته.

ولفت عبدالمعطي إلى أن شركة ”نيوسينشري“، المنتجة للفيلم تتجه إلى نفس التفكير، مع إهداء الفيلم له خلال العرض الخاص الذي ستنظمه الشركة عند طرح الفيلم في دور العرض.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنان عزت أبو عوف، بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفنه بمقابر آل راتب، في منطقة المجاورين بالقاهرة.

وكان الفنان عزت أبو عوف، قد عانى من أزمة صحية شديدة في السنوات الأخيرة بدأت بإصابته بفيروس في أذنه الوسطى، كما أجرى جراحة قلب مفتوح في أغسطس عام 2015، إلا أنه دخل المستشفى في الثاني من يونيو الماضي، في حالة حرجة حتى وافته المنية صباح اليوم الأول من يوليو عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

واشتهر الفنان عزت أبو عوف، بالعديد من الأدوار المتنوعة في مسيرته الفنية الحافلة مزج فيها بين الكوميديا والشر، إضافة للإسهامات الموسيقية المتميزة، مع فريق ”فور إم“، ومن أعماله: ”طيور الظلام، واحد من الناس، عبود على الحدود، عمر وسلمى، بخيت وعديلة 2، هوانم جاردن سيتي، زيزينيا، ظل الرئيس، الأب الروحي“، وغيرها.