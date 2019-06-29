زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها (فيديو وصور)‎

احتفلت الفنانة شهد الياسين بزفاقها خلال الساعات الماضية، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين، وكان من بين الحضور هبة الدري، ولمياء طارق، ومي البلوشي، وابنتها شيماء، والمذيعة إيمان نجم، وغيرهن.
ونشر العديد من الحضور مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف، ولم يتم الكشف في أي منها عن هوية زوجها، كما لم يتم الإعلان عن اسمه، فيما جرى تداول صورته.
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو لشهد الياسين، عبر حسابها على ”إنستغرام“، مهنئة إياها على زفافها وكتبت: ”عرس شهد الياسين، الله يتمم عليها بالخير والسعادة“، وردت عليها شهد، قائلة: ”مشكورة يا حبيبتي يا روحي“.
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عرس شهد الياسين. . الله يتمم عليها بالخير و السعاده ???????? #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #راشد_الماجد #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #الهام_الفضاله #اكسبلور_فولو #الامارات #البحرين #الرياض#سعد_لمجرد #صمود_الكندري #دانه_الطويرش #هبه_الدري #شيماء_سيف #هنادي_الكندري
وكانت شهد الياسين قد نشرت مقطع فيديو في مايو /أيار الماضي، شكرت فيه كل من بارك زواجها، وأعلنت أنها ستقيم حفل زفاف بعد شهر رمضان المبارك.
وانتشرت لاحقًا صورة قيل إنها لزوج الفنانة شهد.
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صورة زوج شهد الياسين . . المعرس الله يوفقهم ???????? #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #راشد_الماجد #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #الهام_الفضاله #اكسبلور_فولو #الامارات #البحرين #الرياض#سعد_لمجرد #صمود_الكندري #دانه_الطويرش #هبه_الدري #شيماء_سيف #هنادي_الكندري
وتقول شهد الياسين في تصريح صحفي سابق عن نفسها إنها ”بنت الكويت“ مؤكدة أن أمها كويتية، وهي من مواليد ممثلة كويتية من أصول عراقية من مواليد 28 أغسطس/آب عام 1983، وقد بدأت حياتها الفنية أواخر التسعينيات، وكان ذلك من خلال دورها في المسلسل الاجتماعي ”حكايات كويتية“.