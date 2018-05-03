بالفيديو.. الفنانة شهد الياسين تعلن تبرؤها من مسلسلين كويتيين سيعرضان في رمضان

أعلنت الفنانة الكويتية شهد الياسين تبرؤها من عملين لها من المفترض أن يعرضا ضمن دراما رمضان هذا العام، وذلك بعد انتهائها من تصويرهما، وأحدهما هو مسلسل “التاسع من فبراير”.

وخرجت الفنانة شهد عبر مقطع “سناب شات”، تطلب من جمهورها غض النظر عن العملين اللذين شاركت فيهما.

وبررت شهد ذلك بقولها إنها اضطرت للمشاركة بهما كـ”مصروف جيب”، مبينة أن الفنان صاحب المبدأ يتم تجاهله، ويظل جالسًا في بيته.

وقالت: “طبعًا أنا بقلكم شي مسلسلين أنا اشتغلتهم صراحة اسمحولي مصروف جيب، إن شفتوا مسلسل برمضان غضوا النظر، لإن الأدوار ما قرتها كلش (..) وقعت العقد شذي (..) صدق مصروف جيب، قاعدة سنة ونص لا مسلسل ولا بطيخ، ولإن قول أبي دور كذا وأبي اسمي كذا وأبي كذا، ما يمشي معاهم شذي، يبا مشي حالك وخذ مصروف جيب، تدرون ليش لإن اللي عنده مبدأ يقط بيتهم تنسون مبداكم تشتغلون”.

يذكر أن الفنانة شهد الياسين عراقية الأصل مقيمة في الكويت، شاركت في أعمال درامية عديدة في التلفزيون ومسرحيتين و3 أفلام.