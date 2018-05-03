ألغت قناة السعودية مسلسلاً بسببه.. من هو الشخص “المسيء” للمملكة؟

ألغى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية، داوود الشريان، تعاقد “sbc” الحكومية مع مسلسل جديد بسبب وجود شخص أساء للمملكة بين ممثليه، قبل أيام من عرضه على القناة خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء قرار الشريان بعد ساعات من تغريدات لمستشار الديوان الملكي سعود القحطاني دعت لرفض ظهور أيّ شخص سبق وأساء للسعودية وقادتها على وسائل الإعلام السعودية.

وقال الشريان إنّ الهيئة التي يرأسها كانت ستتعاقد على مسلسل، و”حين عرفنا أن هذا المسلسل يوجد به شخص يسيء للمملكة رفضنا هذا العمل، ولن يظهر على قنواتنا شخص أساء للمملكة”.

وكان الشريان يتحدث لبرنامج “تم” التلفزيوني الذي تبثه القناة السعودية الأولى، عندما أكد التزام القنوات السعودية الحكومية بما قاله المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، عن منع ظهور المسيئين للسعودية في إعلامها.

ولم يحدد الشريان والقحطاني شخصًا بالاسم، ولا المسلسل المقصود، لكن القرار جاء بعد انتقادات لاذعة مؤخرًا لإدارة التلفزيون السعودي على التعاقد لعرض مسلسل “أرض النفاق”، الذي يشارك فيه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الممثل محمد هنيدي بطولته.

وكان من المقرر أن يعرض المسلسل على قناة “أون تي في” المصرية، والتلفزيون السعودي، لكن مشاركة عيسى -فيما يبدو- حالت دون عرضه على القناة السعودية، بسبب مواقف سابقة من الكاتب ضد المملكة.

وعُرفت عن الكاتب المصري مواقف حادة من السعودية، بدأت بعد عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن، أدت بمجموعة “MBC” حينها إلى إلغاء برنامج يقدمه، معتبرة أنه “لا يشرفنا أن يكون عيسى بين فريق عملنا”.

ومنذ ذلك الوقت يكيل عيسى للسعودية الاتهامات والانتقادات الحادة في أي مناسبة، عبر كتاباته في الأعمدة الصحفية، وظهوره الإعلامي في برامجه التلفزيونية.

ويعدّ دخول عيسى عالم دراما التلفزيونية الأول عبر مسلسل “أرض النفاق”، عن رواية الكاتب يوسف السباعي؛ الذي يمثل فيه عيسى دور رجل يتقلب من شخص خلوق إلى منافق، عبر ابتلاع حبوب خارقة بعضها للأخلاق وبعضها للنفاق.