كريم عفيفي: لا صحة لما أشيع بأن مسلسل ”ولد الغلابة“ يروج لتجارة المخدرات (فيديو إرم)

أعرب الفنان المصري كريم عفيفي، عن سعادته لنجاح مسلسل ”ولد الغلابة“ مع النجم أحمد السقا وردود فعل الجمهور تجاه دوره، موضحًا أنه استطاع لأول مرة أن يكسب تعاطف الجمهور مع شخصية قاتل، حيث قدمه في إطار كوميدي رغم أنه قتل شقيقته.

وقال في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، إنه لا صحة لما أشيع بأن مسلسل ”ولد الغلابة“ يروج لتجارة المخدرات، وأكبر دليل على ذلك هو النهاية المأساوية لكل أفراد العائلة وتحولهم من أسرة سعيدة إلى ”مشردة“، مشيرًا إلى أنه استفاد كثيرًا من الفنان أحمد السقا على المستوى الإنساني والفني.

وأضاف ”عفيفي“، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير الموسم الجديد من ”مسرح مصر“، لافتًا إلى أنه يشارك كضيف شرف في فيلم ”الأوضة الضلمة الصغيرة“ مع نخبة كبيرة من النجوم.

وعن رأيه في أزمة الفنانة ميريام فارس وتصريحاتها المسيئة لمصر، قال كريم عفيفي إن مصر دولة أكبر من هذه الصغائر، مشددًا على ضرورة التزام الفنان بعدم التحدث في أمور ليس له دراية بها.