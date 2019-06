الفنان أحمد السقا ينفعل على صحفي استفزّه (فيديو)

View this post on Instagram

صحفي يثير عصبية الفنان المصري أحمد السقا، بسؤاله عن التعاقد مع المنتج تامر مرسي في الموسم المقبل.. شاهد رد السقا . #إرم_نيوز #مصر #أحمد_السقا #ولد_الغلابة #تامر_مرسي #فن #مشاهير #نجوم_الفن #أخبار #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends #Egypt #news