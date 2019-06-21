الفنان أحمد السقا ينفعل على صحفي استفزّه (فيديو)

استفزّ أحد الصحفيين المشاركين في مؤتمر صحفي للفنان المصري أحمد السقا، الأخير، من خلال طرح سؤال يتعلق بالمنتج تامر مرسي.

وقال الصحفي في سؤاله، الذي جاء على هامش حفل تكريم عدد من نجوم الدراما في مقر حزب الوفد، اليوم الأربعاء: ”سمعنا أنك تعاقدت مع المنتج تامر مرسي، صاحب شركة سينرجي للإنتاج الفني في الموسم المقبل“.

وأثار السؤال عصبية الفنان السقا، الذي خاطب ذات الصحفي قائلًا: ”على أي أساس بتسأل السؤال ده، دي مش من أصول المهنة إنك تنقل أخبارك من مواقع التواصل دون تأكد“.

وتابع السقا معقبًا: ”أنا طبعًا يزيدني شرف إني أوقع مع تامر مرسي، بس أنا في الحقيقة موقع مع المنتج صادق الصباح لموسمين“.

والمنتج اللبناني صادق الصباحي هو الذي قدم معه السقا مسلسل ”ولد الغلابة“، وعرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا باهرًا، أما تامر مرسي فهو منتج مصري وصاحب شركة سينرجي للإنتاج الفني.