إلغاء حبس محمد رمضان في ”سب وقذف مدير إم بي سي“

ألغت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا بحبس الفنان محمد رمضان، في القضية المتهم فيها بسب وقذف مدير عام قناة ”إم بي سي“ والتشهير به، عبر فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف الذي قدمه رمضان، على خلفية الحكم بحبسه ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية، حيث اكتفت المحكمة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ”قرابة 575 دولارًا“، وإلغاء عقوبة الحبس.

وكانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنان المصري ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية وتعويض مدني مؤقت، في شهر شباط/فبراير الماضي، بتهمة السب والتشهير تجاه محمد عبد المتعال مدير عام قنوات ”إم بي سي“ عبر فيديو تسجيلي.

وطالب مقيم الدعوى بمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح، اليوم، حيث من المقرر تنفيذ الحبس في حالة تكرار جنحة السب والقذف.