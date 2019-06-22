الفنان المصري محمد سعد: ”محمد حسين“ فيلم واقعي.. وأنتظر عرض ”الكنز 2“

أعرب الفنان المصري، محمد سعد، عن سعادته بعرض فيلمه ”محمد حسين“ ضمن السباق السينمائي لموسم عيد الفطر المنقضي، مشيرًا إلى أن هذا العمل يعبر عن صورة حقيقية لواقع مصر.

وقال سعد، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إنه وافق في الأساس على سيناريو العمل؛ لأنه وجد الدور مناسبًا ولم يقدمه من قبل، وأنه سوف يتعامل مع فريق عمل مختلف عن أعماله السابقة.

وأكد أنه لا ينشغل بالإيرادات لأنها في حد ذاتها ليست مقياسًا على نجاح العمل، وإنما المقياس الحقيقي ما يقدمه الفنان من عمل.

وأضاف أنه ينتظر عرض الجزء الثاني من فيلم ”الكنز“ والذي يجسد فيه شخصية رجل السلطة بشير الحلواني، والذي عندما يريد أن يملك أي شيء يملكه بنفوذه، مضيفًا أن العمل سوف يشهد تطورًا كبيرًا في الأحداث، والشخصيات التي تقدم من خلاله.

وأكد أنه لم يحسم موقفه من الدراما الرمضانية لعام 2020 حتى الآن، وأنه من المقرر أن يحسم الأمر خلال الفترة المقبلة؛ لأن لديه العديد من السيناريوهات التي لم يحسم أمرها بعد.