السعودية.. نجوم عرب يحيون حفلاتٍ في القطيف وعرعر (فيديو وصور)‎

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني، يرافقه النجم وليد الشامي، حفلين غنائيين في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية، وذلك داخل الصالة الرياضية بنادي الخليج، في سيهات، ضمن فعاليات ”موسم جدة“.

ووسط حضور جماهيري ضخم، سادت حالة من البهجة، حيث تم استقبال النجمين بوصلة تصفيق وترحاب كبيرين، وقبل الحفل قال عاصي، إنه يتمنى الخير لأهل السعودية وأن يُنعم الله عليهم بالأمن والأمان، منوهًا إلى أنه لا يزال يتذكر أهل الرياض الذين غمروه بالمحبة خلال حفله هناك.

شاهد ماذا قال "عاصي الحلاني" عن تجربة الغناء في المملكة .. #عاصي_الحلاني_في_القطيف pic.twitter.com/UEvmP4nG5Q — عيسى الجوكم (@EssaAljokm) June 20, 2019

وقدم عاصي الحلاني، باقة من أفضل أغانيه منها: ”قاطع يا سيف البوادي، بالعربي، باب عم يبكي“، وغيرها.

وألهب الفنان وليد الشامي، حماس الجمهور بأداء 10 أغان من أغانيه المتميزة وسط انسجامهم وتفاعلهم.

ومن المقرر أن يُقام الحفل الثاني في القطيف، اليوم الجمعة، ويحييه كل من عبدالله الرويشد، ومساعد البلوشي، وتستقبله الصالة الرياضية بنادي الخليج.

وشهدت ساحة الرفاع، بمدينة عرعر، لأول مرة، حفلات غنائية نظمتها هيئة الترفيه السعودية، وأحيا الحفل النجم رابح صقر، والفنان السعودي الشاب عايض، وسط حضور جماهيري كبير فاق التوقعات.

وقدم رابح صقر باقة من أغانيه، ومنها: ‘‘قلته، منهو غيرك، على كيفك، تشكي، سقى الله، مغرورة، هذا هو’’، وغيرها.

فيما قدم الفنان الشاب عايض، عددًا من الأغاني أطرب بها الجمهور، ومنها: ”بالموت جا، ساق العطش، استراحة محارب“.

ومن المقرر أن يحيي الفنان عبادي الجوهر، والفنان خالد عبدالرحمن، حفلًا غنائيًا هو الثاني في مدينة عرعر، وتحديدًا في ساحة الرفاع، اليوم الجمعة.