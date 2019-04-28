بالفيديو.. عاصي الحلاني يتحدث عن شيرين عبدالوهاب و ”مزحها بالسياسة“

وصف المطرب اللبناني عاصي الحلاني، صديقته المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، بأنها إنسانة ”مزاجية“، لافتًا إلى أنها طيبة ومحبوبة.

وأكد الحلاني، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”Carpool Karaoke Arabia“ الذي يقدمه الفنان هشام الهويش، عبر فضائية ”دبي“، أنه يُحبها كثيرًا، لكن لأنها ”مودية“، فهذه تؤثر عليها بسبب الفهم الخاطئ.

وعما إذا كان يحكي شيئًا عند وقوفه على المسرح خلاف الغناء، قال إنه يمزح مع الجمهور ويتحدث معهم، لكنه لا يحكي سياسة، في إشارة منه لحديث شيرين عبدالوهاب عن مزحها بالسياسة في حفلاتها الغنائية.

وكشف عاصي الحلاني، للمرة الأولى خبرًا بشأن أغنية ”ما وعدتك بنجوم الليل“ التي غناها مواطنه وائل كفوري، لافتًا إلى أن هذه الأغنية كانت مكتوبة له وكان سيغنيها، إلا أن ذلك لم يحدث.

وعن إهدائه أغنيته ”عم يسألوا“ لابنه الوحيد الوليد، قال إن الأغنية كانت له، لكنه أُعجب بها وغناها مرتين بالاستوديو، فأعطاها له، منوهًا إلى أن ابنه الوليد، قام بتسجيل 6 أغان، وسيطرحها تباعًا في الفترة المقبلة.

واستعاد عاصي الحلاني، ذكرياته مع والدته، التي رحلته عنه منذ سنوات، فقال، إنني على ثقة بأنها رحلت عنا وهي راضية عني لأنني لم أفعل شيئًا يُغضبها.