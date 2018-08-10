بعد إليسا.. عاصي الحلاني يكشف تعافيه من “مرض خطير” (فيديو)

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أنه تعرض منذ حوالي عامين لحالة صحية صعبة خلال تصوير الموسم الأسبق من “ذا فويس”.

وقال النجم اللبناني في تصريحات لبرنامج “ام بي سي تريندج”، إنه “لولا دعم عائلته وجمهوره ومحبيه ما استطاع أن يتخطي هذه الأزمة والمرحلة الصعبة”.

ونفي عاصي الحلاني علمه السابق بمرض مواطنته الفنانة إليسا، موضحًا أنها “كانت تخفي طوال فترة تصوير برنامج ذا فويس إصابتها بسرطان الثدي، ولم تشعر زملاءها أبدًا أن لديها أي مشكلة وكانت تتعامل بروح رائعة”.

لكنه أشار إلى أنه “علم من صديقة مشتركة بينه وبين إليسا أنها تمر بفترة نفسية صعبة دون التعرف علي أسبابها وتفاصيلها، لذا كان يحرص على مداعبتها والتحدث معها خلال تصوير ذا فويس حتى يشعرها بالسعادة”.

وكان الفنان عاصي الحلاني قال خلال استضافته ببرنامج “مجموعة إنسان” في رمضان الماضي إنه خلال عام 2016 خضع لعملية دقيقة وقام بتركيب عظام في قدميه، مشيرًا إلى أنه كان يحضر تصوير الموسم الثاني من “ذا فويس” على كرسي متحرك.

ولفت إلى أنه في أحد المرات خلال تصوير “ذا فويس” تحمس ووقف لتحية فريقه فقام الطبيب بمهاتفته في الفاصل وطالبه بالجلوس، مضيفًا أن الفنان “دائمًا مطالب بإدخال السرور والفرح على جمهوره حتى لو يمر بأزمات صعبة”.