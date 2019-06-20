بيلا ثورن بعد نشر صورها العارية.. سهام النقد أقوى من نار الابتزاز

تخلت النجمة الأمريكية ”بيلا ثورن“ عن صمتها للمرة الأولى وكشفت عن انهيارها واستيائها من انتقادات الإعلامية والممثلة الأمريكية الشهيرة ”ووبي غولدبرغ“ في برنامجها ”ذا فيو“، وذلك بعد أن نشرت بيلا صورًا عارية لنفسها لإحباط عملية ابتزاز.

تعرض حساب ”بيلا ثورن“ الرسمي على تويتر للاختراق، وتحصَّل القراصنة على صور عارية لها، في محاولة لابتزازها، ولكن الممثلة الأمريكية رفضت الاستسلام، وسارعت بنشر صورها بنفسها.

ووفقًا لشبكة ”سي إن إن“، نشرت بيلا صورها عارية الصدر، مع رسالة مطولة كشفت فيها أن القراصنة تمكنوا من اختراق حسابها وسرقة صورها الخاصة وهددوها بتسريبها، إذا لم تمنحهم مبالغ كبيرة.

وقالت بيلا بعد نشر رسائل الابتزاز: ”اتخذت هذا القرار لأنني أردت استعادة قوتي، فلا يمكن لأحد التحكم في حياتي“.

وأثارت الإعلامية البارزة ووبي غولدبرغ الجدل بتعليقها الصادم على المسألة، إذ قالت: ”في عصرنا هذا، لم يتوجب على بيلا التقاط صور فاضحة لنفسها في المقام الأول، فإذا كنتِ مشهورة، عليكِ ألا تلتقطي صورًا عارية لنفسك أبدًا“.

وكما هو متوقع أغضبت التعليقات بيلا التي عبرت عن استيائها من انتقادات ووبي على إنستغرام في فيديو قصير تبكي فيه وتقول: ”جعلتني مشاهدة هذه المقابلة أشعر بالضيق الشديد.. عار عليكِ يا ووبي أتمنى أن تكوني سعيدة الآن“.

وكشفت أنها كانت تخطط للظهور في برنامج ”ذا فيو“، ولكنها عدلت عن ذلك بعدما حدث، ولومها على التعرض للابتزاز.