أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. رونالدو في طائرة خاصة.. والطفل ميسي يحمل كأس روزاريو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو في طائرة خاصة

نشر كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له على صفحته الشخصية برفقة نجله وزوجته أثناء سفرهم على طائرة خاصة، لقضائه إجازته السنوية.

بابلو زاباليتا يحتفل بمولوده الجديد

احتفل بابلو زاباليتا، لاعب نادي ويست هام الإنجليزي بقدوم مولوده الجديد، حيث نشر صورة له برفقة المولود الجديد، والذي أطلق عليه اسم جولين، وكتب أعلى الصورة: ”مرحبًا جولين زاباليتا 19-6-2019“.

بايرن ميونيخ يعلن رحيل لاعبه

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني رحيل لاعبه الشاب جيونج وويونج إلى نادي فرايبورج، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب قائلة: ”غادر جيونج وويونج نادي بايرن ميونيخ لصالح فرايبورج.. كل التوفيق في المستقبل“.

مفاجأة سارة لمبابي في اليابان

نشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خبرًا عن لاعب الفريق كليان مبابي، حيث قالت الصفحة: ”تاكاهاشي، مؤلف الكابتن أوليفير توم، كان مفاجأة صغيرة لمبابي في زيارة اليابان، وهو المؤلف لكرتون الكابتن ماجد الشهير“.

الطفل ميسي يحمل كأس روزاريو

نشرت صفحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة له وهو في الخامسة من عمره، وهو يحمل أحد الكؤوس وعلقت الصفحة: ”ليونيل ميسي، البالغ من العمر 5 سنوات، يرفع كأسًا في روزاريو في عام 1992، من كان يظن أنه سيصبح أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور“.

أنطونيو فالنسيا يرفض الإحباط

رفض أنطونيو فالنسيا لاعب منتخب الإكوادور الاستسلام للنتيجة المحبطة التي حققها منتخب بلاده أمام منتخب الأورجواي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الأولى لكوبا أميركا، ونشر اللاعب صورة له أثناء تدريبات منتخب بلاده قائلًا: ”نواصل التدريب، كل شيء يأتي في الوقت المناسب“.

ريال مدريد يقدم ميندي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني فيديو أثناء تقديم لاعب الفريق الجديد الفرنسي ميندي، وظهر اللاعب وهو يحتفل مع جماهير ناديه بانضمامه للنادي الملكي.

توتنهام تبرز تصريحات فويث

نشرت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي تصريحات لاعب الفريق جوان فويث لاعب توتنهام، حيث قال: أعتقد أنني أستطيع أن أفعل الكثير، لقد ارتكبت بعض الأخطاء التي لا يمكنني ارتكابها مرة أخرى، ولكني أعتقد بشكل عام أن الموسم كان إيجابيًا.

حسين الشحات يشكر جماهير العين

حرص حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على توجيه الشكر لجماهير نادي العين، والتي حرصت على دعمه؛ بسبب عدم انضمامه لقائمة المنتخب المصري، حيث علق اللاعب قائلًا: ”جمهور الزعيم مش لاقي كلام أقولوا ليكم أنتم ناس محترمين جدًا ربنا يديم المحبة بينا دائمًا بإذن الله، شكرًا لدعمكم لي دائمًا جمهور الزعيم العالمي“.

ناصر ماهر في رحلة بحرية

نشر ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلي صورة له عبر صفحته الشخصية في إحدى الرحلات البحرية، حيث يقضي اللاعب إجازته قبل الانضمام لمعسكر الفريق والمقرر له يوم السبت المقبل.