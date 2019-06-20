السعودية ريم عبدالله ترد بسخرية على أنباء زواجها (فيديو)

خرجت الفنانة السعودية ريم عبدالله، عن صمتها وردت على نبأ زواجها الذي تردد أخيرًا وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ونشرت عبدالله مقطع فيديو ساخرًا على صفحتها بـ“سناب شات“، يظهر فتاة سمراء بمكياج مبالغ فيه وتمضغ ”علكة“ وعلقت عليها قائلة: ”شكلي وأنا أدور على اللي تزوجته“.

وحمل رد الفنانة الساخر نفيًا للأنباء المتداولة عن زواجها المفاجئ وتصدرها التريند على تويتر لهذا السبب.

جاء رد عبدالله بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة من الوقت وهذا ما جعل الأمر محل جدل بين روّاد مواقع التواصل؛ ما اضطرها للخروج عن صمتها وترد وتكشف الحقيقة.

يُذكر أن ريم عبدالله هي فنانة سعودية اسمها الحقيقي نورة العتيبين، مواليد 1987، بدأت مشوارها الفني من خلال سلسلة ”طاش ما طاش“ في موسمه الـ 15، إلى جانب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وشاركت ”عبدالله“ في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ”العاصوف“ في جزئه الثاني من بطولة الفنان ناصر القصبي إلى جانب عدد من النجوم، وهو من إخراج السوري المثنى صبح.

كما شاركت -أيضًا- في أعمال أخرى عديدة، مثل ”جاري يا حمودة“ و“الساكنات في قلوبنا“ وغيرهما.