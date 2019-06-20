يستعد النجوم رابح صقر، أصالة نصري، نوال الكويتية، أسما لمنور، راشد الفارس، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات ‘‘موسم جدة’’، في المملكة العربية السعودية، يوم 29 يونيو الجاري.
وأعلن الحساب الرسمي لـ‘‘موسم جدة’’ عبر موقع التغريدات العالمي ‘‘تويتر’’، عن توفر تذاكر الحفل الطربي الذي يحمل اسم ”ليلة الملحن سهم“.
ليلة طرب مع ليلة سهم..#الجوهرة.. بانتظاركم مع أبرز الفنانين: @RabehSaqer@NAWALalq8iya@AssalaOfficial@RASHEDALFARES@AsmaLmnawar
احجزوا تذاكركم الآن عبر فروع @VirginMegaKSA
أو نقاط البيع أو من خلال الموقع الإلكتروني#موسم_جدةhttps://t.co/PnlfXbasnx
— موسم جدة | Jeddah Season (@JED_SEASON) June 20, 2019
نوال الكويتية ورابح صقر وأصالة في “موسم جدة” بالسعودية (صور)
كما أفرج ‘‘سهم’’، من خلال حسابه على موقع التغريدات العالمي ‘‘تويتر’’، عن بوستر يضم نجوم الحفل الذي يلتقي فيه أهل الفن والطرب، بالملحن السعودي سهم، وأسعار التذاكر.
وحمل البوستر، صورًا للنجوم المشاركين في الحفل، وضمّ أكثر المطربين الذين تعاون معهم ‘‘سهم’’، في مشواره الحافل، ويقام الحفل في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
#ليلة_سهم ..
للحجز https://t.co/0fi1k1UGlj pic.twitter.com/YuVIHsBqnu
— سهم (@sahamexclusive) June 19, 2019
يُذكر أن عددًا كبيرًا من نجوم الفن الخليجي والعربي تغنوا بألحان ‘‘سهم’’، ومن بينهم رابح صقر، الذي يُعد أحد أبرز مَن غنّى من ألحان سهم، إضافة إلى أنغام، وأصالة نصري، وأحلام، وأسما المنور، ونوال الكويتية، وراشد الفارس، وراشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله، وماجد المهندس، وغيرهم.