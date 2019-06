بعد نقلها للمستشفى.. شقيق الفنانة صفاء سلطان يكشف تفاصيل حالتها الصحية

View this post on Instagram

قال شقيق النجمة صفاء سلطان التي أسعفت إلى المستشفى إثر وعكة صحية ألمت بها، إن الفنانة لا تزال على سرير الشفاء منذ نحو يومين، ولن تغادره قبل الاطمئنان على سلامة حالتها الصحية. وأضاف شقيقها سلطان سلطان في حديث لـ"إرم نيوز" أن الفنانة تعرضت قبل عيد الفطر المبارك بيوم إلى ألم في الخاصرة، حيث تم استدعاء الطبيب ومنحها المسكنات، لكنها لم تتحسن طيلة أيام العيد، وازدادت حدة الألم، الأمر الذي دفع عائلتها إلى نقلها لمستشفى المواساة بالعاصمة السورية دمشق، ليتضح أنها مصابة بالتهاب في الكبد، الأمر الذي استدعى إجراء تحاليل وصور بانتظار صدور نتائجها، والتعرف إلى أسباب الالتهاب وعلاجه والاطمئنان على صحة الفنانة صفاء. ودعا شقيق الفنانة نشطاء التواصل الاجتماعي إلى عدم الحديث فيما لم يعرفه الأطباء بعد، لأن نتائج التحاليل والصور لم تصدر حتى الآن. وكانت الفنانة صفاء ظهرت خلال الموسم الدرامي الماضي بمسلسل "حرملك" في شخصية "هدية" وكذلك بمسلسل "بقعة ضوء 14" بمجموعة لوحات إضافة إلى أنها تميزت كمقدمة برامج طيلة أيام شهر رمضان المبارك عبر برنامجها المباشر "سهار مع ستار".