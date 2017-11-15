بالفيديو.. صفاء سلطان تكشف عن شخصيتها في مسلسل “وهم”

كشفت النجمة صفاء سلطان، عن طبيعة دورها في مسلسل “وهم” ،مع المخرج محمد وقاف، حيث قالت لـ”إرم نيوز”: إنها تؤدي شخصية “ريتا”، وهي محققة جنائية، ومحللة نفسية ،تقع في حب زميلها، وتنشأ بينهما قصة حب لطيفة.

وأعربت سلطان، أثناء لقائها في كواليس تصوير العمل، عن سعادتها بهذه المشاركة، وبالتعاون مع فريق العمل، ومع شريكها الفنان محمد الأحمد.

كما تحدثت عن مشاركتها في مسلسل “مدرسة الحب” ،وعن خطواتها، ودراستها لدخول ميدان الإنتاج التلفزيوني، مؤكدة أنها من الذين يسعون إلى دراسة خطواتهم بشكل جيد قبل البدء بالتنفيذ.