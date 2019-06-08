أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي (فيديو)

اعترفت المطربة المصرية أنغام، بأنها أخفت خبر زواجها من مواطنها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن أبنائها عمر وعبدالرحمن، موضحةً أن موقفهما كان صعبًا عندما تم تسريب الخبر.
وقالت في مقابلة تلفزيونية، إن ابنها الكبير ”عُمر“، صاحب الـ21 عامًا، أخذ منها موقفًا ولم يكن الخبر سهلًا عليه؛ لأنه لم يعرف بطريقة مباشرة، وأيضًا لكونه يغار عليها منذ الصغر، مؤكدةً أنهما تناقشا سويًا بعد انتشار الخبر وتفهّم موقفها.
وأشارت إلى أن ابنها الأصغر ”عبدالرحمن“، صاحب الـ13 عامًا، سألها عن سبب إخفائها لخبر زواجها، فأكدت له أن ظروفًا معينة جعلتها تُخفي الخبر، وكانت ستعلنه في وقت محدد.
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انغام : ابني عندو ٢١ سنه و خبر زواجي تسرب ليه .. . رايكم بكلامها ؟؟؟؟ . . . . . . . . . ، #انغام . #رضوى_الشربيني ???? #احمد_ابراهيم #غنوه . #نجوم #حفلات #دينا_الشربيني #مصر #العراق #القاهره #السعوديه #دبي #زي_الشمس #مطربة_مصر_الاولى #اكسبلور #يوسف_الشريف #سميره_سعيد #نوال_الكويتيه #امير_طعيمة #ايمن_بهجت_قمر#ياسمين_صبري #محمد_رمضان #اصالة_نصري #انغامي #اصاله_نصري #مشاهير #مشاهير_مصر #alshiaka_magazine.
وأكدت أنغام، أنها ليست صديقة للمطربة السورية أصالة، كما تدعي، موضحةً أنهما زميلات فقط، وأن أصالة كانت تحكي لها خصوصياتها، رغم أنها لم تفعل ذلك في حياتها، ليس لقلة الثقة بها، ولكن لأن لديها الأقرب منها، مشدّدة على أنهما زميلات ودخلتا بيوت بعضهما ولكنها لم تحبها بالشكل الذي ادعته.
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انغام انا واصاله زميلات مش صديقات زي ما هي بتدعي….! . رايكم بكلامها ؟؟؟؟ . . . . . . . . . ، #انغام . #رضوى_الشربيني ???? #احمد_ابراهيم #غنوه . #نجوم #حفلات #دينا_الشربيني #مصر #العراق #القاهره #السعوديه #دبي #زي_الشمس #مطربة_مصر_الاولى #اكسبلور #يوسف_الشريف #سميره_سعيد #نوال_الكويتيه #امير_طعيمة #ايمن_بهجت_قمر#ياسمين_صبري #محمد_رمضان #اصالة_نصري #انغامي #اصاله_نصري #مشاهير #مشاهير_مصر #alshiaka_magazine.
من جانبه، أشار أحمد إبراهيم زوج أنغام، خلال المقابلة، إلى أن خلافات أصالة مع زوجته كانت قبل انتشار خبر زواجهما وليس منذ إقدامها على إلغاء متابعة أنغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.