بعد انتقادات الإخوان.. منع عرض الفلم اليمني ”10 أيام قبل الزفة“ في تعز

منعت السلطات المحلية في مدينة تعز، عرض الفيلم اليمني“10 أيام قبل الزفة“، الذي كان من المقرر عرضة في المدينة خلال إجازة عيد الفطر.

وجاء قرار المنع بعد أيام من شن قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في تعز هجومًا لاذعًا على الفيلم، معترضين على عرضه في المدينة، في مقدمتهم عبدالله العدني عضو مجلس النواب وعضو مجلس شورى حزب الإصلاح التابع للإخوان في اليمن.

وتعرضت مواقع بيع تذاكر الفيلم في مدينة تعز، لاعتداء وتهديد من مسلحين، قبل أن ترضخ السلطات المحلية لضغوطات الإخوان بمنع عرض الفيلم بشكل نهائي.

وفلم“ 10 أيام قبل الزفة“، من إخراج المخرج اليمني عمرو جمال وإنتاج ”شركة عدنيوم“، وتدور أحداثه في قالب درامي عن قصة حب في زمن الحرب.