رأي الشارع المصري في دراما ونجوم رمضان (فيديو إرم)

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء موسم دراما رمضان 2019، ومعها يبدأ النقاد والجمهور في تقييم مستوى كل مسلسل حرصوا على متابعته من الحلقات الأولى وحتى نهايته.

وقبل عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات، حرصت ”إرم نيوز“ على رصد رأي الشارع المصري في دراما رمضان هذا الموسم، فهل كانت المشاهدة ممتعة أم هناك أي ملاحظات وسلبيات في الأعمال الدرامية؟.

معظم الآراء أجمعت على أن دراما رمضان 2019 كانت دون المستوى، مقارنة بالموسم الماضي، وأرجع البعض ذلك إلى غياب كبار النجوم عن المنافسة، مثل الزعيم عادل إمام والفنانة نيللي كريم ويسرا.

فيما أثنى آخرون على القصص المتناولة في الدراما هذا العام، مؤكدين أن هناك تنوعًا في الأفكار التي لمست الشارع المصري وجسدت واقعًا يعيشه الناس.