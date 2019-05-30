إسماعيل يوسف يشتم رامز جلال بعد مقلبه في ”الشلال“ (فيديو)

استطاع الفنان المصري رامز جلال، الإيقاع بالكابتن إسماعيل يوسف، لاعب نادي الزمالك السابق، كضحية جديدة ببرنامجه ”رامز في الشلال“، الذي يتم عرضه عبر فضائية mbc مصر.

وفي مقدمة الحلقة سخر رامز جلال، من ضحيته، حيث وصفه بأنه نجم كروي ”ثمانيناتي“ وعلامة من علامات مونديال عام 1990، وأنه أحد جنود كتيبة الجنرال محمود الجوهري، وفارس من فرسان القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه نجح كلاعب، ولكنه لم يجد نفسه كمدرب، وشعاره في الحياة ”اديني تلاقيني“.

وأضاف رامز، أن إسماعيل يوسف، جوهرة خط الوسط السمراء، وصاحب الثلاث رئات، كما استعار، نغمات أغنية ”حبيبي يا أسمريكا“، للفنانة جواهر، وقام بتوفيق بعض الكلمات المناسبة للحن قائلًا: ”حبيبي يا إسماعيلكا، مش هترجع تاني لناديك، هنحاول نغرقك في النهر والنهر عالي عليكا“.

وسقط إسماعيل يوسف، في الشلال من أعلى الجسر عندما كان يصور إعلانًا حسب ما تم إيهامه، وأخذ يصرخ بصوت عالٍ قائلًا: ”خرجوني من هنا هموت حرام عليكم“.

وتخلل المغامرة، في الشلال تعرض القارب الذي استقله، إلى عدد من الصدمات الشديدة بصخور الشلال، ما عرضه للانهيار؛ بسبب الخوف والقلق الشديدين.

وعندما بدأت فقرة ”الغوريلا“، سخر منه رامز جلال، ولكنه عندما ظهر له، اختبأ وسط فريق عمل البرنامج، كما أنهم قاموا بتخويفه والهروب به من الغوريلا، حتى سقط أرضًا، إلا أنه أبدى تماسكًا شديدًا أمام ”الغوريلا“، وهو ما اضطر رامز، للكشف عن نفسه، فاستشاط إسماعيل يوسف، غضبًا وقام بـ“سبْ“ رامز جلال، وانفعل عليه بشدة.

واستطاع رامز جلال، أن يمتص غضبه بعد هذه الفقرة، إذ استغل سقوطه أرضًا وطلب منه أن يسامحه وقال له ”بحبك يا كابتن إسماعيل“.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، والذهاب إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.