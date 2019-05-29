الشركة المنتجة لـ“كلبش3″ تهدد بمقاضاة فضائية أردنية

هددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجة لمسلسل ”كلبش3″، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أمير كرارة، باللجوء للقضاء، ضد قناة ”الأردن اليوم“، وذلك بعد إقدامها على عرض حلقات المسلسل دون عقود رسمية لذلك، رغم انفراد الشركة بحقوق النشر.

وأصدرت الشركة بيانًا، أعلنت فيه أنها ”علمت بقيام القناة الفضائية الأردن اليوم، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيوني كلبش 3، المملوك بالكامل للشركة، وذلك من خلال الوسيط السوري حوراني عبدالحميد، دون أي تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة قبل العرض“.

وأوضح البيان أنه ”إزاء هذا الوضع غير القانوني، الذي أقدمت عليه قناة الأردن اليوم، تقوم الشركة المالكة لحقوق المسلسل بالاحتفاظ بكامل حقوقها المادية والأدبية الناتجة عن إذاعة أي من الفضائيات لمسلسل كلبش3، أو أي من حلقاته أو مشاهده بدون تعاقد قانوني وسداد جميع الحقوق المادية المترتبة على ذلك“.

وشدد البيان على أن ”الشركة لم تتعاقد مع المدعو حوراني عبدالحميد، على بيع حقوق المسلسل، أو توزيعه للقنوات الفضائية خارج مصر، كما لم توكله بالتفاوض نيابة عنها لتسويق المسلسل المذكور أو أي من إنتاجات الشركة“.

ولفت البيان إلى أنه ”من الثابت حتى الآن أن قناة الأردن اليوم، عرضت حلقات مطولة من مسلسل كلبش3، دون إذن أو تعاقد أو سداد للمستحقات المادية مقابل حقوق الملكية الفكرية الثابتة بحكم القانون، كما يبدو أنها تعرضت لعملية خداع من المدعو حوراني عبدالحميد، الذي نقل إليها نسخة مقرصنة من المسلسل“.

وتؤكد الشركة حرصها على ”حُسن العلاقات مع جميع الفضائيات العربية، مع الالتزام المتبادل بأحكام القانون المنظم لحقوق الملكية الفكرية، وفي هذا الإطار تدعو الشركة المتحدة فضائية الأردن اليوم، إلى إيجاد تسوية قانونية مباشرة، مع الرجوع للمدعو حوراني عبدالحميد، المسؤول عن تسليمها نسخة مقرصنة من المسلسل، وإلا ستضطر الشركة المتحدة آسفة إلى اللجوء للقضاء العاجل لحفظ حقوقها المادية والأدبية الثابتة“.

يُذكر أن مسلسل ”كلبش3″، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.