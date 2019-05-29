إحالة المطربة المصرية شيماء بطلة كليب ”عندي ظروف“ للمحاكمة

أصدرت النيابة العامة في مصر قرارًا، اليوم الأربعاء، بإحالة المطربة ”شيما“، بطلة كليب ”عندي ظروف“ ومعها 11 فتاة، إلى محكمة الجنح، لبدء محاكمتهن في الاتهامات الموجهة لهن بممارسة الدعارة.

يأتي ذلك، بعدما تم ضبطهن داخل كافيه شهير بمنطقة المهندسين، فيما أُحيل صاحب الكافيه وشقيقه للجنايات بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج والترويج لها.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن صاحب كافيه بالمهندسين هو المتهم الرئيس في الواقعة، والذي شكل عصابة للاتجار في البشر عن طريق استقطاب الفتيات، وكان من بينهن المطربة شيما بطلة كليب ”عندي ظروف“ بمساعدة شقيقه واثنين قوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى استخدام الفتيات في توزيع المخدرات على زبائنهن.

وأظهرت التحريات أن المطربة شيما تعمل في المقهى تحت قيادة مالكه وشقيقه، وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شيما وفتيات أخريات وشقيق مالك المقهى و4 شباب آخرين من العاملين.

وأكدت المطربة شيما أنها تعمل مطربة بالمقهى، فأمرت النيابة بحبسها ومعها متهمون آخرون على ذمة التحقيقات باتهامات ترويج المخدرات، وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وممارسة وتسهيل الدعارة.

يُذكر أن المطربة شيما أُلقي القبض عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لاتهامها بإثارة الغرائز الجنسية في كليب ”عندي ظروف“، وقضت المحكمة بحبسها لمدة عام، إلا أنها خرجت عقب قضائها نصف المدة في يونيو/حزيران الماضي.