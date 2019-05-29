لحظة مقتل 3 مصريين بسبب ”رش المياه“ أمام منزلهم (فيديو)

شهدت محافظة الفيوم المصرية (غرب القاهرة) جريمة قتل مروعة انتهت بمقتل 3 أشخاص بالأسلحة النارية، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف حول ”رش المياه“ أمام منزلهم.

بدأت الواقعة بعد ورود بلاغ للشرطة بنشوب مشاجرة بقرية منيا الحيط بين عائلتين بسبب خلاف حول ”رش المياه“ أمام منازل الجاني والضحايا.

وكشفت المعلومات الأولية أن شخصًا يدعى ”م. ق. ش“ أطلق النار على ”م. ا. م“ وشقيقه ”ح. ا. م“ ما أدى إلى مصرعهما؛ بسبب اعتراضه على وصول بعض المياه إلى منزله، فيما لفظ آخر أنفاسه أثناء نقله للمستشفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري في المشاجرة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لحظة إطلاق أحد الأشخاص الأعيرة النارية من سطح منزله على الأشخاص الذين دخل معهم في خلاف فأرداهم قتلى وملطخين بالدماء في الطرقات وسط صرخات النساء.