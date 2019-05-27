أول ظهور للفنان السعودي خالد سامي ‎بعد أزمته الصحية (فيديو)

طمأن الفنان السعودي، خالد سامي، جمهوره؛ على حالته الصحية بعد الأزمة التي أدخلته قسم العناية المركزة في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.

وقال خالد سامي في أول ظهور له بعد مغادرته قسم العناية المركزة في المستشفى: ”أنا الحمد لله بصحة وعافية وأزمة وعدت“، كما شكر كل من سأل عنه واهتم بوضعه الصحي.

إلى ذلك، قال الفنان ناصر القصبي إنه تلقى اتصالاً من خالد سامي، يطمئنه فيه عن وضعه الصحي.

وكتب القصبي على ”تويتر“: ”تلقيت أتصالاً من صديقي الغالي خالد سامي يطمني على صحته والحمدلله والشكر له أزمة خالد الصحية هذه ( الله يرفعه بالعافية) كشفت وش كثر الناس تحبه وتسأل عنه، طالع من الشر يابو تركي وماترى باس إن شاءالله“.

تلقيت أتصالاً من صديقي الغالي خالد سامي يطمني على صحته

والحمدلله والشكر له

أزمة خالد الصحيه هذه ( الله يرفعه بالعافيه) كشفت وش كثر الناس تحبه وتسأل عنه

طالع من الشر يابو تركي و ماترى باس إن شاءالله pic.twitter.com/GrvxpGDbBB — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 26, 2019

وكان الفريق الطبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة والمشرف على الحالة الصحية للفنان خالد سامي أفاد باستقرار حالته الصحية، وأنه تجاوز مرحلة الخطر، بعد أن غادر قسم العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام؛ وذلك لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة ومتابعة وتقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة له.

ويرتبط سامي والقصبي بعلاقة قديمة حيث جمعهما عام 1994 مسلسل ”الدنيا حظوظ“ الذي شارك فيه أيضاً الفنانان عبد الله السدحان وراشد الماجد، وكان خالد سامي بطل المسلسل.

ويضم السجل الفني للفنان خالد سامي محطات كثيرة بينها مسلسل“طاش ما طاش“ ومسلسل ”شباب البومب5″، وهو أحد نجوم مسرحيتي ”تحت الكراسي“ و“عويس التاسع عشر“ في الثمانينات.

والفنان سامي حاصل شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة ”كلورادو“ بأميركا، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، إذ كان أحد الممثلين السعوديين الذين شاركوا في الدراما المصرية منتجاً وممثلاً.