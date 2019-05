أول ظهور للفنان السعودي خالد سامي ‎بعد أزمته الصحية (فيديو)

View this post on Instagram

طمأن الفنان السعودي خالد سامي جمهوره على حالته الصحية في مجمع الملك عبدالله الطبي في #جدة وقال في أول ظهور له بعد مغادرته قسم العناية المركزة في المستشفى: "أنا الحمد لله بصحة وعافية وأزمة وعدت". #إرم_نيوز #خالد_سامي #السعودية #رمضان #تفاعل #لايك #ترند #trends #شهر_رمضان #ناصر_القصبي #جدة_الان #منوعات #فن #مشاهير #دراما