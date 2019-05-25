الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة (صورة)

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، صورًا للفنان السعودي خالد سامي، وهو يرقد داخل غرفة العناية المركزة، في إحدى المستشفيات في جدة بالسعودية، جرّاء أزمة صحية حرجة، أصابته بشكل مفاجئ.

ونشر الإعلامي السعودي راشد العقيل، عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، صورة للفنان خالد سامي، راقدًا في العناية المركزة، قائلًا: ”الفنان خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة.. لا تحرموه من دعواتكم“.

الفنان #خالد_سامي

يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة

لاتحرموه من دعواتكم .. pic.twitter.com/DmIQOyj8Nk — راشد العقيل (@RashedMbc) May 25, 2019

وشارك الناقد الفني السعودي محمد سلامة، على صفحته في ”تويتر”، صورة سامي، المتداولة له داخل غرفة العناية المركزة، قائلًا: ”نسأل الله أن يشفي الفنان الكبير والخلوق خالد سامي.. ويطمئننا عليه بعد العارض الصحي المفاجئ الذي تعرض له، حيث إنه يرقد في أحد مستشفيات جدة“.

وأعادت صفحة الفنان خالد سامي، عبر ”تويتر“، منشورًا لإحدى متابعيه تُدعى ماجدة العتيبي، التي نشرت صورة الفنان السعودي، وهو على فراش المرض، داخل غرفة العناية المركزة.