محمد هنيدي: أرغب في حذف العديد من مشاهدي

اعترف الفنان المصري، محمد هنيدي، برغبته في حذف العديد من المشاهد التي جسدها طوال مشواره الفني.

وقال هنيدي، خلال لقائه ببرنامج ”دراما شخصية“، مع الإعلامية إيناس الشواف، على راديو ”إينرجي“، إن ”حياته الشخصية تحتاج إلى عمل فني، لو قام بتجسيده سيطلق عليه أيامي على سطح الأرض“، مشيرًا إلى أنه ”سيحمل العديد من المواقف الكوميدية“.

وأكد أنه ”يحاول دائمًا منافسة ذاته قبل منافسة غيره، وأن هذا أحد أسباب نجاحه“.

وأشار إلى أن فيلم ”صعيدي في الجامعة الأمريكية“، نجح بشكل فاق توقعاته، وأسهم في تغيير حياته إلى الأفضل.

وأشار إلى أنه في صغره ”كان مثله مثل أي شاب، له العديد من العلاقات الغرامية، بينما لم تستمر أطولها 15 يومًا“.

يذكر أن آخر أعمال هنيدي، كان مسلسل ”أرض النفاق“، الذي خاض به السباق الرمضاني في العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، عقب عرضه في المملكة العربية السعودية، ومن ثم في مصر.