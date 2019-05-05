محمد هنيدي يُدشن ”ستاند آب كوميدي“ في أمريكا

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، أنه سيدشن أول ”ستاند آب كوميدي“، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا على مسرح ”بيكون“، وسيكون الافتتاح يوم ٢٢ سبتمبر المقبل.

حبيت النهاردة اشاركوا بخطوة مهمة جدا في حياتي COMING TO AMERICA ????????????????????????حبيت النهاردة اشاركوا بخطوة مهمة جدا في حياتي هابتتديها علي واحد من آهم مسارح العالم ، #henedylive #henedy@thebeacon تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed Henedy‎‏ في السبت، ٤ مايو ٢٠١٩

وصف محمد هنيدي، عبر حسابه على ”فيسبوك“ هذه الخطوة بأنها فارقة في حياته، مشيرًا إلى أنه كان يفكر فيها خلال الفترة الماضية، وأنه كان يُتابع تجارب الـ“ستاند آب كوميدي“، إلا أنه لم يتجرأ على اتخاذ الخطوة.

وأشار الفنان المصري، إلى أنه قدم الكثير من الأعمال على الصعيدين التلفزيوني والسينمائي، ونجح كثيرًا المسرح.

وأوضح أنه سيسعد بحضور الجمهور، خاصًة أنه متحمس للتجربة ومنبهر بها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، كان مسلسل ”أرض النفاق“، وتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي.