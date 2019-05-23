وفاة الحارس الخاص للفنان المصري محمد رمضان

نعى الفنان المصري، محمد رمضان، أحد أعضاء فريق الحرس الخاص به، الذي توفي اليوم الخميس، ولم يعلن رمضان عن تفاصيل وفاته سوى نشر صوره قديمة برفقته.

ونشر رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورة أحد أعضاء فرقته الذي أعلن عن وفاته قائلًا: ”أسألكم الفاتحة في وفاة راجل من فريقي الخاص (حريري) الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (كان أطيب خلق الله)“.

ويشارك رمضان، فى موسم سباق المسلسلات الرمضانية، بمسلسل زلزال، الذى تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه.