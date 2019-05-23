كيف علق محمد رمضان على ظهور حلا شيحة ببرنامج ”رامز في الشلال“؟

علق الفنان المصري محمد رمضان، على ظهور زميلته في مسلسله الدرامي ”زلزال“، الفنانة حلا شيحة، في برنامج ”رامز في الشلال“، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ومعاناتها الخوف والهلع خلال فقرات الحلقة.

ونشر رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورة له، وكتب عليها: ”‏‏‏‏كان نفسي أجى ألحقك من رامز يا صافية.. لكن للأسف مشغول بإني أرجع الـ 300 متر بتوع أبويا“.

وتفاعل عدد كبير من متابعي ”رمضان“، مع منشوره، وسط سيل من التعليقات الساخرة على انشغال بطل ”زلزال“، بعودة الـ 300 متر، من ”خليل بيه“، الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري.

وجدير بالذكر أن فكرة برنامج ”رامز في الشلال“، تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، الذين يذهبون إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية؛ ما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب.