بعد أنباء عن إجرائها عملية جراحية بألمانيا.. إليسا تطمئن جمهورها

نفت المطربة اللبنانية إليسا كل ما تردد خلال الساعات الماضية حول مغادرتها لبنان والتوجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة للتعافي من مضاعفات صحية تعرضت لها من مرض سرطان الثدي.

وطمأنت إليسا جمهورها في تغريدة عبر ”تويتر“ قالت فيها: ”أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات، لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة، بحبكن“.

أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن ???? — Elissa (@elissakh) May 22, 2019

يأتي ذلك بعد حالة من القلق سيطرت على متابعي إليسا فور تسرب أخبار عن وجود مضاعفات لمرض السرطان، الذي تعافت منه في الصيف الماضي، وانتشار تصريحات لمدير أعمالها أمين أبي ياغي، تفيد بأن النجمة اللبنانية تعاني من مضاعفات بسبب العلاج من سرطان الثدي، وأنها اضطرت للسفر إلى المانيا لإجراء جراحة من آثار المضاعفات.

وخرجت إليسا من تجربة مع مرض سرطان الثدي، وروت تجربتها في الـ 7 من أغسطس الماضي، حينما أصدرت كليب أغنية ”إلى كل اللي بيحبوني“، والذي من خلاله أعلنت عن إصابتها، وشفائها من المرض، وكانت يد إليسا اليمنى تضررت أخيرًا بسبب مضاعفات العلاج الذي خضعت له وتعرضت لانتفاخ.