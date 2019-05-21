بعد إصابته بجلطة دماغية.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان المصري محمد نجم

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكوميدي محمد نجم، والذي أصيب بجلطة في المخ خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وقال أشرف زكي لـ“إرم نيوز“، إن ”الفنان محمد نجم ما زالت حالته خطيرة ويرقد داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بمنطقة الدقي عقب إصابته بجلطة في المخ“.

وأوضح أن نجم ”لم ينقل إلى المستشفى صباح اليوم كما هو متداول في المواقع والصحف المصرية، بل متواجد داخل المستشفى منذ يوم 8 مايو الماضي، إلا أن حالته ساءت صباح اليوم“.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية في مصر، أنه ”تواصل مع أسرة الفنان محمد نجم الذين أكدوا له أن حالته خطيرة ومصاب أيضًا بفشل كلوي بجانب الجلطة التي يعاني منها بشكل خطير“، لافتًا إلى أنه ”ما زال يرقد في غرفة العناية المركزة حتى الآن“.

وأشار إلى أن وفدًا من نقابة المهن الموسيقية توجه اليوم إلى مستشفى ”ابن سيناء“، الذي يخضع فيه نجم للعلاج؛ للاطمئنان عليه، إلا أن الأطباء منعوا عنه الزيارات نهائيًا، مؤكدين أن حالته الصحية بدأت بالاستقرار النسبي وفقًا لتقديرات الأطباء.

يذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها، مثل: ”عش المجانين“، ”اعقل يا مجنون“، ”عبده يتحدى رامبو“، ”أولاد دراكولا“، ”البلدوزر“.