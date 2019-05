شيماء سبت تتعرض لحادث انفجار غريب في سيارتها (فيديو)

View this post on Instagram

تعرّضت الفنانة البحرينية شيماء سبت، لحادث غريب خلال وجودها في سيارتها، حيث انفجر الزجاج فجأة، ولم تتعرض لأي إصابات. . ونشرت شيماء، عبر حسابها على ”سناب شات”، مقطع فيديو، شرحت فيه تفاصيل تعرضها للحادث الصعب، ودخولها في حالة من الصدمة، لصعوبة الموقف الذي مرت به، وهي داخل سيارتها. . #إرم_نيوز #شيماء_سبت #حادث #سيارة #البحرين #فن #مشاهير #نجوم_الفن #سنابشات #سناب_شات #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trends#bahrain