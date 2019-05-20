شيماء سبت تتعرض لحادث انفجار غريب في سيارتها (فيديو)

تعرّضت الفنانة البحرينية شيماء سبت، لحادث غريب خلال وجودها في سيارتها، حيث انفجر الزجاج فجأة، ولم تتعرض لأي إصابات.

ونشرت شيماء، عبر حسابها على ”سناب شات”، مقطع فيديو، شرحت فيه تفاصيل تعرضها للحادث الصعب، ودخولها في حالة من الصدمة، لصعوبة الموقف الذي مرت به، وهي داخل سيارتها.

وعلقت الفنانة البحرينية، في الفيديو، قائلة: ”لا إله إلا الله.. صار شي مو طبيعي.. انفجرت عليا الدريشة.. شلون انفجرت عليا.. شوفوا شلون.. الحمد لله الكريم إنها جت كده.. يعني لا حر ولا شي.. بس بطلت الباب وصار كده.. ما أصدق“.

وأرجعت ”شيما“، سبب الحادث إلى العين والحسد، قائلة: ”عليكم بلا إله إلا الله.. وما شاء الله، وذلك في حال شرائهم لشيء ما أعجبهم، أو رؤيتهم لشيء ما جميل، وفي كافة الأحوال أيضًا“.

جدير بالذكر أن حادث سيارة أصاب النجمة السورية سلاف فواخرجي أيضًا، حيث دخلت المستشفى إثر تصويرها أحد مشاهد الأكشن بنفسها دون دوبلير، حيث سقطت من سيارة شاحنة على الأرض، وتعرّضت خلالها لرضوض في جسدها وشرخ في يدها، ومنحها الأطباء إجازة خاصة للنقاهة.